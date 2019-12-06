У Меркель назвали розклад саміту у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе на полях паризького саміту в “нормандському форматі” 9 грудня двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила в п’ятницю журналістам заступник представника уряду ФРН Ульріке Деммер, передає УНН з посиланням на її брифінг.
“Станом на поточний момент, на 15:00 (16:00 за київським часом) заплановано коротка двостороння зустріч з Путіним, на 15:30 — із Зеленським. О 16:00 відбудеться робоче засідання, о 19:00 — спільна прес- конференція”, - сказала вона.
При цьому Деммер не змогла уточнити, які саме питання Меркель буде обговорювати на зустрічі з Путіним. “Я не можу випереджати події”, — сказала вона у відповідь російським ЗМІ. За її словами, є “широкий спектр тем” для обговорення.
Відповідаючи на питання, які очікування у офіційного Берліна від саміту, Деммер сказала: “Федеральний уряд сподівається на новий імпульс у мирному процесі і на згоду щодо подальших кроків”.
Як передавав УНН, у Кремлі назвали власні очікування від саміту “нормандської четвірки”.