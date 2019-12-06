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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 68463 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115208 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145986 просмотра

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У Меркель назвали расписание саммита в "нормандском формате"

У Меркель назвали расписание саммита в "нормандском формате"

Киев  •  УНН

 • 11212 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет на полях парижского саммита в “нормандском формате” 9 декабря двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает УНН со ссылкой на ее брифинг.

“По состоянию на текущий момент, на 15:00 (16:00 по киевскому времени) запланирована короткая двусторонняя встреча с Путиным, на 15:30 — с Зеленским. В 16:00 пройдет рабочее заседание, в 19:00 — совместная пресс-конференция”, — сказала она.

При этом Деммер не смогла уточнить, какие именно вопросы Меркель будет обсуждать на встрече с Путиным. “Я не могу опережать события”, — сказала она в ответ российским СМИ. По ее словам, является “широкий спектр тем” для обсуждения.

Отвечая на вопрос, какие ожидания у официального Берлина от саммита, Деммер сказала: “Федеральное правительство надеется на новый импульс в мирном процессе и на согласие относительно дальнейших шагов”.

Как сообщал УНН, в Кремле назвали собственные ожидания от саммита “нормандской четверки”.

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