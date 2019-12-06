У Меркель назвали расписание саммита в "нормандском формате"

“По состоянию на текущий момент, на 15:00 (16:00 по киевскому времени) запланирована короткая двусторонняя встреча с Путиным, на 15:30 — с Зеленским. В 16:00 пройдет рабочее заседание, в 19:00 — совместная пресс-конференция”, — сказала она.

При этом Деммер не смогла уточнить, какие именно вопросы Меркель будет обсуждать на встрече с Путиным. “Я не могу опережать события”, — сказала она в ответ российским СМИ. По ее словам, является “широкий спектр тем” для обсуждения.

Отвечая на вопрос, какие ожидания у официального Берлина от саммита, Деммер сказала: “Федеральное правительство надеется на новый импульс в мирном процессе и на согласие относительно дальнейших шагов”.

Как сообщал УНН, в Кремле назвали собственные ожидания от саммита “нормандской четверки”.