Мэрия Одессы выделяет дополнительные 100 млн на территориальную оборону

Более 35 миллионов потратят на питание, остальные средства — на приобретение оборудования, материалов, специального снаряжения и военного обмундирования. Кроме этого, чиновники планируют выделить 50 миллионов на приобретение дополнительных материалов для обеспечения надлежащего состояния коммунальной сферы города.

Учитывая военное положение, члены исполкома Одесского горсовета приняли решение «Об определении перечня товаров, работ и услуг, публичные закупки которых осуществляются исполнительными органами Одесского городского совета – главными распорядителями бюджетных средств, коммунальными предприятиями, учреждениями и заведениями без применения процедур закупок и упрощенных закупок в условиях военного положения».

Это касается продуктов питания, топлива, медикаментов, запчастей для машин и прочего.

Отметим, что в январе нынешнего года горсовет выделил на нужды территориальной обороны 20 млн грн.