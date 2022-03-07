Мерія Одеси виділяє додаткові 100 млн на територіальну оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. З бюджету Одеси планується виділити ще 100 мільйонів гривень на територіальну оборону. Про це 7 березня повідомляє прес-служба міськради, передає УНН.
Більше 35 мільйонів витратять на харчування, інші кошти - на придбання обладнання, матеріалів, спеціального спорядження та військового обмундирування. Крім цього, чиновники планують виділити 50 мільйонів на придбання додаткових матеріалів для забезпечення належного стану комунальної сфери міста.
Враховуючи воєнний стан, члени виконкому Одеської міськради прийняли рішення "про визначення переліку товарів, робіт і послуг, публічні закупівлі яких здійснюються виконавчими органами Одеської міської ради - головними розпорядниками бюджетних коштів, комунальними підприємствами, установами та закладами без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель в умовах воєнного стану".
Це стосується продуктів харчування, палива, медикаментів, запчастин для машин та іншого.
Зазначимо, що в січні нинішнього року міськрада виділила на потреби територіальної оборони 20 млн грн.