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Мэры украинских городов обращаются к мировому сообществу с требованием закрыть небо над Украиной

Мэры украинских городов обращаются к мировому сообществу с требованием закрыть небо над Украиной

Киев • УНН

 • 185538 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Уже два городских председателя украинских городов обратились к международным партнерам с требованием закрыть небо над Украиной, пишет УНН.

Подробности

Так, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что Киевский городской совет принял обращение к иностранным государствам, международным организациям и мировому сообществу о необходимости закрытия неба над Украиной.

"Без любого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир – это зона A2/AD над Украиной", - говорится в заявлении.

Аналогичный документ сегодня принял фанковский горсовет, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

“Сегодня в Ивано-Франковске мы провели сессию городского совета. Единогласно мы приняли обращение с требованием закрыть небо над Украиной, обратились к нашим международным партнерам. Потому что именно этот шаг мы все ждем”, - сказал он в видеообращении.

Раньше

Как писал УНН, ранее сегодня министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении обратился в международное сообщество с призывом закрыть небо над Украиной.

Контекст

Как писал УНН, министры иностранных дел НАТО 4 марта обсуждали вопросы о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет последующей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.

Украинские Национальные Новости

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