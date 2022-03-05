Мери українських міст звертаються до світової спільноти з вимогою закрити небо над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Уже два міських голови українських міст звернулись до міжнародних партнерів з вимогою закрити небо над Україною, пише УНН.
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Так, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що Київська міська рада ухвалила звернення до іноземних держав, міжнародних організацій та світової спільноти щодо необхідності закриття неба над Україною.
“Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, – це зона A2/AD над Україною”, - йдеться в заяві.
Аналогічний документ сьогодні прийняла фанківська міськрада, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.
“Сьогодні в Івано-Франківськ ми провели сесію міської ради. Одноголосно ми прийняли звернення з вимогою закрити небо над Україною, звернулись до наших міжнародних партнерів. Бо насправді саме на цей крок ми всі чекаємо”, - сказав він у відеозверненні.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною.
Контекст
Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.
Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшим бомбардуванням військами Російської Федерації території Української держави.