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Мери українських міст звертаються до світової спільноти з вимогою закрити небо над Україною

Мери українських міст звертаються до світової спільноти з вимогою закрити небо над Україною

Київ • УНН

 • 185541 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Уже два міських голови українських міст звернулись до міжнародних партнерів з вимогою закрити небо над Україною, пише УНН.

Деталі

Так, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що Київська міська рада ухвалила звернення до іноземних держав, міжнародних організацій та світової спільноти щодо необхідності закриття неба над Україною.

“Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, – це зона A2/AD над Україною”, - йдеться в заяві.

Аналогічний документ сьогодні прийняла фанківська міськрада, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.

“Сьогодні в Івано-Франківськ ми провели сесію міської ради. Одноголосно ми прийняли звернення з вимогою закрити небо над Україною, звернулись до наших міжнародних партнерів. Бо насправді саме на цей крок ми всі чекаємо”, - сказав він у відеозверненні.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною.

Контекст

Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.

Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшим бомбардуванням військами Російської Федерації території Української держави.

Українські Національні Новини

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