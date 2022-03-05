Резніков звернувся до світу: закрийте небо над Україною

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“НАТО відмовляється закрити небо над Україною. Аргументів про вбивства, про прицільне бомбардування і нанесення ракетних ударів по житлових будинках, по лікарнях, по пологових будинках і дитячих садочках, про знищення однієї із європейських націй у 21 сторіччі замало. Добре. Тоді всі, хто зараз блокує закриття неба над Україною, згадайте квітень 1986 року. Ніч на суботу 26 квітня. Згадали? В ту ніч сталася катастрофа, яка на сьогодні вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком”, - заявив міністр.

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З його слів, наслідки аварії на ЧАЕС з усього одним енергоблоком були катастрофічні для світу.

Міністр закликав партнерів у НАТО уявити, що станеться, якщо чергова російська ракета влучно трапить у Запорізьку АЕС, на якій 6 енергоблоків.

“Наразі майданчик Запорізької АЕС, а також Чорнобильська АЕС перебувають під контролем російських збройних сил. Націлювання на Енергодар з його Запорізькою АЕС не було випадковістю. Це цілеспрямовані дії. Росія здійснила акт ядерного тероризму”, - каже Резніков.

Він наголосив що у разі, якщо вибух на ЗАЕС станеться, наслідки будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу, оскільки ядерна катастрофа такого масштабу перевищить всі попередні аварії на АЕС, включаючи Чорнобиль та катастрофу на АЕС Фукусіма-Даїчі.

Міністр згадав також, що близько 74% американців заявили, що США та їхні союзники з НАТО мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів, та закликав лідерів дослухатись до народу.

“Якби під час Другої світової війни Ейзенхауер підтримував Європу раніше, США ніколи б не мали Перл-Харбора. Якби країни світу ввели проти Росії такі ж санкції, як сьогодні, повномасштабна війна б не почалася. Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, – це зона A2/AD”, - додав очільник Міноборони.

Раніше

Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.

Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшим бомбардуванням військами Російської Федерації території Української держави.