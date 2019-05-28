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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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7 марта, 06:35 • 110764 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137166 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144518 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130153 просмотра

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Мэры украинских городов объединяются для похода в парламент - Труханов

Мэры украинских городов объединяются для похода в парламент - Труханов

Киев  •  УНН

 • 9644 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Съезд партии мэров, на котором будет приниматься решение об участии в досрочных парламентских выборах, состоится 2 июня в Харькове. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Он отметил, что в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия "Доверяй делам", а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

По его словам, на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. Сегодня продолжаются переговоры, круг представителей местной власти – не только Харькова, Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены в рамках съезда.

"Идея такой консолидации усилий востребована и своевременна. Сейчас к нам присоединяются мэры городов по всей Украине. Это эффективные и успешные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей реальными делами", - подчеркнул Труханов.

При этом он добавил, что не считает короткие сроки проведения избирательной кампании помехой успешности объединенной политсилы.

"Кампания длиной в два месяца не оставляет ни единого шанса популизму и пустым обещаниям. Люди будут выбирать только тех, чья работа видна. И именно этот фактор позволит отобрать в парламент действительно достойных людей, которые ежедневно работают на благо украинцев", - подытожил Геннадий Труханов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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