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15 марта, 19:03 • 114508 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164665 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136813 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129384 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112329 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105190 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101235 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Mercedes в центре Киева заблокировал въезд в один из дворов, полиция больше часа игнорирует вызов - очевидцы

Mercedes в центре Киева заблокировал въезд в один из дворов, полиция больше часа игнорирует вызов - очевидцы

Киев • УНН

 • 10723 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В центре Киева, на Крещатике, Mercedes заблокировал въезд в один из внутренних дворов. Очевидцы вызвали полицию, но уже больше часа правоохранители игнорируют сообщения о правонарушении, передает УНН.

По словам очевидцев, о правонарушении сообщили в полицию около 13.00 после того, как несколько авто не смогли попасть во внутренний двор на улице Крещатик.

"Впервые набрали полицию в 12.59. Прошел час, но никто так и не приехал", - сообщили очевидцы.

Вместе с тем, владелец авто, который заблокировал въезд и выезд во внутренний двор на Крещатике так же не вышел к своему авто.

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Киев

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