Mercedes в центре Киева заблокировал въезд в один из дворов, полиция больше часа игнорирует вызов - очевидцы

По словам очевидцев, о правонарушении сообщили в полицию около 13.00 после того, как несколько авто не смогли попасть во внутренний двор на улице Крещатик.

"Впервые набрали полицию в 12.59. Прошел час, но никто так и не приехал", - сообщили очевидцы.

Вместе с тем, владелец авто, который заблокировал въезд и выезд во внутренний двор на Крещатике так же не вышел к своему авто.