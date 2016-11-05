Mercedes в центре Киева заблокировал въезд в один из дворов, полиция больше часа игнорирует вызов - очевидцы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В центре Киева, на Крещатике, Mercedes заблокировал въезд в один из внутренних дворов. Очевидцы вызвали полицию, но уже больше часа правоохранители игнорируют сообщения о правонарушении, передает УНН.
По словам очевидцев, о правонарушении сообщили в полицию около 13.00 после того, как несколько авто не смогли попасть во внутренний двор на улице Крещатик.
"Впервые набрали полицию в 12.59. Прошел час, но никто так и не приехал", - сообщили очевидцы.
Вместе с тем, владелец авто, который заблокировал въезд и выезд во внутренний двор на Крещатике так же не вышел к своему авто.