Mercedes у центрі Києві заблокував в'їзд до одного із дворів, поліція більше години ігнорує виклик - очевидці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У центрі Києва, на Хрещатику, Mercedes заблокував в'їзд до одного із внутрішніх дворів. Очевидці викликали поліцію, але уже більше години правоохоронці ігнорують повідомлення про правопорушення, передає УНН.
За словами очевидців, про правопорушення повідомили у поліцію близько 13.00 після того, які кілька авто не змогли потрапити у внутрішній двір на вулиці Хрещатик.
"Вперше набрали поліцію о 12.59. Минула година, але ніхто так і не приїхав", - повідомили очевидці.
Разом з тим, власник авто, який заблокував в'їзд та виїзд у внутрішній двір на Хрещатику так само не вийшов до свого авто.