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Мэр Житомира обратился к белорусскому народу: это не ваша и не наша война

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Городской голова Житомира Сергей Сухомлин призвал белорусов не молчать и выходить на акции против войны в Украине. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Детали

"Хотел бы обратиться к белорусскому народу, потому что два года назад в Житомире проходил экономический форум "Украина-Беларусь" и мы показывали свои достижения", - сказал Сухомлин.

По его словам, после этого форума власти Житомира для города закупили замечательные мазовские автобусы, а также 50 троллейбусов Белкоммунмаша, которые сегодня перевозят граждан.

"Не молчите, белорусы, потому что да. За все акции, на которые вы сейчас выйдете, - вы можете получить арест. Вы можете получить какие-то удары палкой по голове. Но на мазовских ваших автобусах в случае вторжения вам повезут ваших детей, ваших родителей. Без рук, без ног. Убитыми", - сказал мэр.

"Ради них выходите, поднимайте голову и говорите открыто, что вы думаете о войне в Украине. Это не ваша и не наша война. Это война Путина, и вместе, я думаю, мы будем иметь независимость и Украины, и независимую, свободную, демократическую Беларусь", - подчеркнул Сухомлин.

Ранее

Накануне в НАТО предупредили, что Беларусь может в скором времени напасть на Украину и готовится потенциально позволить России разместить ядерное оружие на белорусской земле.

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