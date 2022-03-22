Мер Житомира звернувся до білоруського народу: це не ваша та не наша війна

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"Хотів би звернутися до білоруського народу, тому що два роки тому у Житомирі проходив економічний форум "Україна-Білорусь" і ми показували свої здобутки", - сказав Сухомлін.

За його словами, після цього форуму влада Житомира для міста закупила чудові мазівські автобуси, а також 50 тролейбусів Белкомунмашу, які сьогодні перевозять громадян.

"Не мовчіть, білоруси, бо так. За усі акції, на які ви зараз вийдете, – ви можете отримати арешт. Ви можете отримати якісь удари палицею по голові. Але на мазовських ваших автобусах у разі вторгнення вам повезуть ваших дітей, ваших батьків. Без рук, без ніг. Вбитими", - сказав мер.

"Заради них виходьте, піднімайте голову і говоріть відкрито, що ви думаєте про війну в Україні. Це не ваша і не наша війна. Це війна путіна, і разом, я думаю, ми матимемо незалежність і України, і незалежну, вільну, демократичну Білорусь", - наголосив Сухомлін.

Раніше

Напередодні в НАТО попередили, що Білорусь може незабаром напасти на Україну і готується потенційно дозволити Росії розмістити ядерну зброю на білоруській землі.