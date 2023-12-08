Мэр Сум отстранен от должности еще на два месяца
Городскому голове Сум Александру Лысенко продлили отстранение от должности еще на два месяца после обвинений в получении 2,13 млн грн неправомерной выгоды.
Деньги за лайки: новая схема онлайн-мошенников
Мошенники в Украине используют схему, по которой предлагают деньги за лайки и просмотры видео, чтобы похитить данные банковских карт и обмануть людей, продавая несуществующие товары через фишинговые ссылки. Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.
Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд
Украинский бизнес юридически оспаривает блокаду польско-украинской границы, подавая жалобы в польские органы местной власти с целью решения вопроса без привлечения суда.
Победитель конкурса "Роби своє" открыл СТО в селе на Тернопольщине: клиенты преодолевают по 100 км, чтобы попасть к автомастеру
Василий 10 лет проработал на авторизованных СТО в Тернополе. Но впоследствии решил открыть собственную автомастерскую. Возле своего дома два года назад с нуля построил помещение.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: за судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога
За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли залог в 2,5 млн грн.
На Житомирщине из-за пожара в жилом доме погибли трое детей
Трое детей погибли во время пожара в жилом доме в Житомирской области, а их мать получила ожоги; вероятной причиной стало нарушение правил безопасности при пользовании печным отоплением.
Украина обсудила со Швецией потенциальную передачу ВСУ самолетов Gripen
Украина и Швеция ведут переговоры об инновационном партнерстве и потенциальной передаче самолетов Gripen украинским военным, что зависит от политических решений.
Рада усилила независимость САП с частичной отменой норм по "правкам Лозового"
Украинский парламент принял законопроект о независимости САП, частично отменив некоторые "поправки Лозового", несмотря на международные призывы к их полной отмене.
МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в "нейтральном" статусе на Олимпиаде-2024
Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным статусом при условии соблюдения всех правил Олимпийских игр и антидопинговых норм.
Латвия покупает у США противокорабельные ракетные системы
США одобрили продажу Латвии морских ракетных комплексов стоимостью 105 миллионов долларов, причем США покрывают 70% расходов. Планируется, что поставка противокорабельного ракетного комплекса "Naval Strike Missile" будет запущена в 2027 году.