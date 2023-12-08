Мэр Сум отстранен от должности еще на два месяца

Победитель конкурса "Роби своє" открыл СТО в селе на Тернопольщине: клиенты преодолевают по 100 км, чтобы попасть к автомастеру

Василий 10 лет проработал на авторизованных СТО в Тернополе. Но впоследствии решил открыть собственную автомастерскую. Возле своего дома два года назад с нуля построил помещение.