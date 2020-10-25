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Мэр Стамбула заразился COVID-19

Мэр Стамбула заразился COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11279 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.

“Мой тест на COVID-19 был положительным, процесс моего лечения начался. Сейчас мое здоровье хорошее, спасибо всем, кто проявил интерес. Берегите свое здоровье и принимайте меры предосторожности”, — заявил мэр Стамбула.

Как сообщал УНН, в президента Польши Анджея Дуды подтвердили коронавирус. На COVID-19 переболел президент США Дональд Трамп, его жена и младший сын.

Напомним, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Латвии пошли на самоизоляцию через контакта с заболевшим COVID-19 главой МИД Словении Анге Логар.

Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

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