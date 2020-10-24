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Тихановська пішла на самоізоляцію через контакт з захворівшим на COVID-19 главою МЗС Словенії

Тихановська пішла на самоізоляцію через контакт з захворівшим на COVID-19 главою МЗС Словенії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська пішла на самоізоляцію через контакт з захворівшим на COVID-19 главою МЗС Словенії Анге Логар. Про це з посиланням на її прессекретаря Ганну Красуліну пише “Польське радіо”, передає УНН.

Зазначається, що Тихановська контактувала з захворівшим на COVID-19 міністром закордонних справ Словенії на цьому тижні. Наразі Тихановська знаходиться в Литві. Її прес-секретар пояснила, що самоізоляція не заважає роботі її співробітників. Лідер білоруської опозиції також пройде перевірку на COVID-19. У Литві вимагають 14 днів самоізоляції від всіх, хто мав контакт з інфікованими.

Додається, що глава словенської дипломатії в четвер повернувся з триденного візиту в країни Балтії. Під час нього він зустрівся не лише з Тихановською, але і з міністрами закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. Контактуючі з ним політики також на карантині.

Як повідомляв УНН, в Народному ультиматумі опозиціонерка Світлана Тіхановська зажадала від президента Білорусі Олександра Лукашенка піти у відставку, припинити насильство проти учасників акцій протесту і звільнити всіх політв’язнів. Якщо ці вимоги не будуть виконані, то у Білорусі 26 жовтня “почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах”.

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