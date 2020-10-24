Тихановская пошла на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 главой МИД Словении

Отмечается, что Тихановская контактировала с заболевшим COVID-19 министром иностранных дел Словении на этой неделе. Сейчас Тихановская находится в Литве. Ее пресс-секретарь пояснила, что самоизоляция не мешает работе ее сотрудников. Лидер белорусской оппозиции также пройдет проверку на COVID-19. В Литве требуют 14 дней самоизоляции от всех, кто имел контакт с инфицированными.

Добавляется, что глава словенской дипломатии в четверг вернулся из трехдневного визита в страны Балтии. Во время него он встретился не только с Тихановской, но и с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии. Контактировавшие с ним политики также на карантине.

Как сообщал УНН, в Народном ультиматуме оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала от президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключенных. Если эти требования не будут выполнены, то в Беларуси 26 октября “начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах”.