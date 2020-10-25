Мер Стамбула заразився COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Мер Стамбула Екрем Імамоглу заразився коронавірусом. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
“Мій тест на COVID-19 був позитивним, процес мого лікування розпочався. Зараз моє здоров’я добре, дякую всім, хто виявив інтерес. Бережіть своє здоров’я та вживайте запобіжні заходи”, — заявив мер Стамбула.
Як повідомляв УНН, у президента Польщі Анджея Дуди підтвердили коронавірус. На COVID-19 перехворів президент США Дональд Трамп, його дружина та молодший син.
Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська та міністри закордонних справ Литви, Естонії та Латвії пішли на самоізоляцію через контакт з захворівшим на COVID-19 главою МЗС Словенії Анге Логар.
Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020