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Мэр Нью-Йорка заявил, что идет в президенты США

Мэр Нью-Йорка заявил, что идет в президенты США

Киев  •  УНН

 • 9085 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Мэр Нью-Йорка Де Блазио заявил в четверг о намерении баллотироваться в президенты США от Демократической партии в 2020 году. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.

“Сегодня я с гордостью заявляю о своей кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов Америки, потому что пора наконец поставить на первое место трудящихся”, — сообщил Де Блазио в Twitter.

Ожидается, что первой его предвыборной поездкой будет Айова, штат, где в начале следующего года, по традиции, начнутся праймериз, которые и определят, кто станет кандидатом от демократов.

По данным американских социологов, самые высокие на сегодня шансы получить номинацию от демократов у бывшего вице- президента Джо Байдена.

Де Блазио возглавляет Нью-Йорк с 2014 года. Комментируя выдвижение мэра в президенты, нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что Де Блазио “считается худшим мэром в истории Нью-Йорка”.

Today I am proud to announce my candidacy for president of the United States of America, because it’s time to finally put working people first. https://t.co/p7LYipgAPg

Join me: https://t.co/sjKUWB2LwR # BdB2020

— Bill de Blasio (@BilldeBlasio) 16 мая 2019

Как сообщал УНН, о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявил уже ряд демократов. В их числе экс-конгрессмен от штата Техас Бето О’Рурк, член Палаты представителей Тулса Хаббард (от штата Гавайи), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020.

Украинские Национальные Новости

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