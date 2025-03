Мер Нью-Йорка заявив, що йде у президенти США

“Сьогодні я з гордістю заявляю про свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів Америки, тому що настав час нарешті поставити на перше місце трудящих”, — повідомив Білл де Блазіо у Twitter.

Очікується, що першою його передвиборчою поїздкою буде Айова, штат, де на початку наступного року, за традицією, розпочнуться праймеріз, які і визначать, хто стане кандидатом від демократів.

За даними американських соціологів, найвищі на сьогодні шанси отримати номінацію від демократів у колишнього віце-президента Джо Байдена.

Білл де Блазіо очолює Нью-Йорк з 2014 року. Коментуючи висунення мера в президенти, нинішній президент США Дональд Трамп заявив, що де Блазіо “вважається найгіршим мером в історії Нью-Йорка”.

Today I am proud to announce my candidacy for president of the United States of America, because it's time to finally put working people first.https://t.co/p7LYipgAPg



Join me: https://t.co/sjKUWB2LwR #BdB2020

— Bill de Blasio (@BilldeBlasio) 16 травня 2019 р.

Як повідомляв УНН, про намір балотуватися на вищий адміністративний пост США оголосив уже ряд демократів. У їх числі екс-конгресмен від штату Техас Бето О’Рурк, член Палати представників Тулса Габбард (від штату Гаваї), сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, сенатор від штату Нью-Джерсі Корі Букер, сенатор від штату Нью-Йорк Кірстен Джіллібранд, сенатор від Міннесоти Емі Клобушар, мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Баттігіг, а також колишній мер міста Сан-Антоніо (штат Техас) Джуліан Кастро, який займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку в адміністрації Барака Обами.

59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.