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15 марта, 19:03 • 106783 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143581 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123672 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117171 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104949 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101561 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93413 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124281 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127313 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Мэр Нью-Йорка впервые получил зарплату в криптовалюте

Мэр Нью-Йорка впервые получил зарплату в криптовалюте

Киев • УНН

 • 29843 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс получил первый платеж в цифровой валюте через биржу Coinbase. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Vergе.

Цитата

“Нью-Йорк является центром мира, и мы хотим, чтобы он был центром криптовалют и других финансовых инноваций. Быть в авангарде таких инноваций поможет нам создавать рабочие места, улучшать нашу экономику и оставаться магнитом для талантов со всего мира”, — заявил Адамс.

Добавим

Адамс занял должность мэра 1 января 2022 года. Его зарплата составляет примерно 5,9 тыс. долларов за две недели. Эта сумма распределяется между двумя криптовалютами. Какая пропорция - неизвестно.

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