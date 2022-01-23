Мер Нью-Йорка вперше отримав зарплату в криптовалюті

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“Нью-Йорк є центром світу, і ми хочемо, щоб він був центром криптовалют та інших фінансових інновацій. Бути в авангарді таких інновацій допоможе нам створювати робочі місця, покращувати нашу економіку та залишатися магнітом для талантів з усього світу”, — заявив Адамс.

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Адамс обійняв посаду мера 1 січня 2022 року. Його зарплата становить приблизно 5,9 тис. доларів за два тижні. Ця сума розподіляється між двома криптовалютами. Яка пропорція — невідомо.