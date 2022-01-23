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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 77120 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Мер Нью-Йорка вперше отримав зарплату в криптовалюті

Мер Нью-Йорка вперше отримав зарплату в криптовалюті

Київ • УНН

 • 29849 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс отримав перший платіж у цифровій валюті через біржу Coinbase. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Vergе.

Цитата

“Нью-Йорк є центром світу, і ми хочемо, щоб він був центром криптовалют та інших фінансових інновацій. Бути в авангарді таких інновацій допоможе нам створювати робочі місця, покращувати нашу економіку та залишатися магнітом для талантів з усього світу”, — заявив Адамс.

Додамо

Адамс обійняв посаду мера 1 січня 2022 року. Його зарплата становить приблизно 5,9 тис. доларів за два тижні. Ця сума розподіляється між двома криптовалютами. Яка пропорція — невідомо.

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