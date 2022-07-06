Мэр Нежина предупредил жителей об угрозе ракетного удара по городу

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"Внимание! В ближайшие 24 часа есть высокая угроза ракетных обстрелов города Нежина! При первом сообщении об опасности, немедленно спускайтесь в укрытие! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Позаботьтесь о своей безопасности!", - отметил он.

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