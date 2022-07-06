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13:44 • 4524 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 18992 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 40368 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 50290 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Мэр Нежина предупредил жителей об угрозе ракетного удара по городу

Мэр Нежина предупредил жителей об угрозе ракетного удара по городу

Киев • УНН

 • 174530 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Мэр Нежина Александр Кодола призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Внимание! В ближайшие 24 часа есть высокая угроза ракетных обстрелов города Нежина! При первом сообщении об опасности, немедленно спускайтесь в укрытие! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Позаботьтесь о своей безопасности!", - отметил он.

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