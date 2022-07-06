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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 51576 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 89005 перегляди

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Мер Ніжина попередив жителів про загрозу ракетного удару по місту

Мер Ніжина попередив жителів про загрозу ракетного удару по місту

Київ • УНН

 • 174537 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Мер Ніжина Олександр Кодола закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Увага! В найближчі 24 години є висока загроза ракетного обстрілу міста Ніжина! При першому повідомлені про небезпеку, негайно спускайтесь в укриття! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Подбайте про свою безпеку!", - зазначив він.

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