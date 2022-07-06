Мер Ніжина попередив жителів про загрозу ракетного удару по місту

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"Увага! В найближчі 24 години є висока загроза ракетного обстрілу міста Ніжина! При першому повідомлені про небезпеку, негайно спускайтесь в укриття! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Подбайте про свою безпеку!", - зазначив він.

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