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Київ все ще під загрозою: у КМВА оцінили можливість наступу росії

Київ все ще під загрозою: у КМВА оцінили можливість наступу росії

Київ • УНН

 • 240784 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Столиця все ще перебуває під загрозою повторного наступу з боку російських військ. Як заявив в ефірі національного телемарафону голова КМВА Микола Жирнов, Київ готовий до зустрічі з окупантами. Зокрема, у місті облаштовують позиції, проводять бойову підготовку військ, передає УНН.

Цитата

“Ми часто чуємо про можливий повторний наступ на столицю. І ми вважаємо, що це дійсно так, бо Київ – це столиця нашої держави, політичний та економічний центр. Заволодіти столицею для противника – означає підірвати впевненість українського народу в перемозі, зламати його дух, порушити систему державного управління. Ми пильно стежимо за діями противника, та готові до його зустрічі, якщо це буде потрібно. Виходячи з цього, ми готуємося до зустрічі противника, починаючи як із дальних рубежів, так і біля Києва, і всередині Києва. Обладнуються в інженерному відношенні рубежі та позиції, будуються оборонні споруди, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду. А також готується і інфраструктура міста, забезпечується автономність водопостачання, накопичуються продукти, боєприпаси, тощо. А головне, що особовий склад та містяни готові обороняти місто”, – розповів Жирнов.

Деталі

За словами голови КМВА, на прикордонні з росією наразі не спостерігається формування військ, зокрема, у Брянській та Курській областях, крім розміщення там артилерійських підрозділів.

Однак відомо, що російська федерація може використовувати територію білорусі. Зокрема, декілька батальйонів армії білорусі посилюють кордони з Україною у Гомельській та Брестській областях. Однак наступальних формувань немає.

“росія не відмовилась від своєї агресивної мети заволодіти всією територією України. Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу на півночі нашої країни залишається”, – додав Жирнов.

Водночас Жирнов зауважив, що для повторного наступу необхідно створити велике угруповання військ, а для цього потрібен час на підготовку особового складу, озброєння, військової техніки, та матеріально-технічних засобів. Тому, у сьогоднішніх умовах раптово, або за короткий термін цього здійснити неможливо. Військове керівництво щодня пильно стежить за діями противника, і готується до його зустрічі, аби дати належну відсіч ворогу.

“Не досягнувши жодної зі своїх стратегічних цілей, які були заявлені путіним 23 лютого, зазнавши значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, керівництво російської армії намагається змінити хід воєнних дій тактикої випаленої землі та подавленням спротиву українського народу. Від безсилля здолати опір, які чинять Збройні сили України, російські війська воюють з мирними людьми, завдаючи ударів по житлових будинках, вокзалах, торговельних центрах. Крім того, вони намагаються знищити наші заводи, фабрики, елеватори, всю нашу інфраструктуру. Та в результаті зробити нас жебраками”, – пояснив очільник військової адміністрації Києва.

Доповнення

У столиці залишається небезпека ракетних ударів, тому киян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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