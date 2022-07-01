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Киев все еще под угрозой: в КГВА оценили возможность наступления россии

Киев все еще под угрозой: в КГВА оценили возможность наступления россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Столица по-прежнему находится под угрозой повторного наступления со стороны российских войск. Как заявил в эфире национального телемарафона глава КГВА Николай Жирнов, Киев готов ко встрече с оккупантами. В частности, в городе обустраивают позиции, проводят боевую подготовку войск, передает УНН.

Цитата

“Мы часто слышим о возможном повторном наступлении на столицу. И мы считаем, что это действительно так, потому что Киев – это столица нашего государства, политический и экономический центр. Завладеть столицей для противника означает подорвать уверенность украинского народа в победе, сломать его дух, нарушить систему государственного управления. Мы внимательно следим за действиями противника и готовы к его встрече, если это потребуется. Исходя из этого, мы готовимся к встрече противника, начиная как с дальних рубежей, так и возле Киева и внутри Киева. Оборудуются в инженерном отношении рубежи и позиции, строятся оборонительные сооружения, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта. А также готовится и инфраструктура города, обеспечивается автономность водоснабжения, накапливаются продукты, боеприпасы и т.д. А главное, что личный состав и горожане готовы защищать город”, – рассказал Жирнов.

Детали

По словам главы КГВА, на приграничье с россией пока не наблюдается формирование войск, в частности, в Брянской и Курской областях, кроме размещения там артиллерийских подразделений.

Однако известно, что российская федерация может использовать территорию беларуси. В частности, несколько батальонов армии в беларуси усиливают границы с Украиной в Гомельской и Брестской областях. Однако наступательных формирований нет.

“россия не отказалась от своей агрессивной цели завладеть всей территорией Украины. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления на севере нашей страны остается”, – добавил Жирнов.

В то же время Жирнов отметил, что для повторного наступления необходимо создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружения, военной техники и материально-технических средств. Поэтому в сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно. Военное руководство ежедневно внимательно следит за действиями противника и готовится к его встрече, чтобы дать надлежащий отпор врагу.

“Не достигнув ни одной из своих стратегических целей, которые были заявлены путиным 23 февраля, понеся значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике, руководство российской армии пытается изменить ход военных действий тактикой выжженной земли и подавлением сопротивления украинского народа. От бессилия одолеть сопротивление, которое оказывают Вооруженные силы Украины, российские войска воюют с мирными людьми, нанося удары по жилым домам, вокзалам, торговым центрам. Кроме того, они пытаются уничтожить наши заводы, фабрики, элеваторы, всю нашу инфраструктуру. И в результате сделать нас нищими”, – объяснил глава военной администрации Киева.

Дополнение

В столице остается опасность ракетных ударов, поэтому киевлян призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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