Мэр Лос-Анджелеса подтвердил гибель женщины в результате захвата заложников.

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37306 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101597 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123658 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131232 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168737 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153225 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141006 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 181028 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Молодой американец, почти три часа удерживавший в заложниках десятки человек в продуктовом магазине сети Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), застрелил одного человека и сам сдался полиции без сопротивления. Об этом сообщили на пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и начальник городской полиции Майкл Мур, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

“Злоумышленник был ранен в левую руку. Мы с прискорбием информируем о гибели одного человека в магазине, пожарные вытащили раненую женщину из помещения наружу и доставили ее в больницу, где была зафиксирована ее смерть”, — уточнил градоначальник.

“Первоначально в Trader Joe’s находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Одни смогли спрятаться, дожидаясь помощи, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции Лос-Анджелеса, кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам”, — сообщил Гарсетти. Он отметил слаженность и скорость действий блюстителей порядка, благодаря которым удалось разрешить ситуацию. Мэр назвал место, где родственники смогут встретиться и забрать домой освобожденных заложников.

По словам шефа полиции, злоумышленник добровольно решил сдаться, попросил у переговорщиков наручники и сам надел их.

Как сообщал УНН, полиция Лос-Анджелеса взяла под стражу преступника, который захватил заложников, есть погибшие.

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