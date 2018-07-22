Мер Лос-Анджелеса підтвердив загибель жінки в результаті захоплення заручників.
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Молодий американець, майже три години утримував в заручниках десятки людей в продуктовому магазині мережі Trader Joe’s в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), застрелив одну людину і сам здався поліції без опору. Про це повідомили на прес-конференції мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті і начальник міської поліції Майкл Мур, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Зловмисник був поранений у ліву руку. Ми з великим сумом повідомляємо про загибель однієї людини в магазині, пожежні витягли поранену жінку з приміщення назовні і доставили її в лікарню, де була зафіксована її смерть”, — уточнив градоначальник.
“Спочатку в Trader Joe’s знаходилися від 40 до 50 покупців і співробітників магазину. Одні змогли сховатися, чекаючи допомоги, інші вибралися назовні самостійно або за допомогою поліції Лос-Анджелеса, когось підозрюваний випустив на свободу сам”, — повідомив Гарсетті. Він відзначив злагодженість і швидкість дій правоохоронців, завдяки яким вдалося вирішити ситуацію. Мер назвав місце, де родичі зможуть зустрітися і забрати додому звільнених заручників.
За словами шефа поліції, зловмисник добровільно вирішив здатися, попросив у переговірників наручники і сам вдягнув їх.
Як повідомляв УНН, поліція Лос-Анджелеса взяла під варту злочинця, який захопив заручників, є загиблі.