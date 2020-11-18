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Мэр Кременчуга получил положительный тест на COVID-19

Мэр Кременчуга получил положительный тест на COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У меня сейчас не очень приятная новость: получил положительный тест на COVID-19. Нахожусь на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача", - написал Малецкий.

Кроме того, с его слов, болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета.

"Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия (первая сессия Кременчугского городского совета VIII созыва - ред.) состоялась в соответствии с законом в запланированную дату. Обращаюсь ко всем кременчужанам с просьбой: берегите себя и своих близких, соблюдайте правила личной гигиены и безопасности", - добавил мэр.

Напомним, ранее стало известно, что новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер вследствие заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

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