Мер Кременчука отримав позитивний тест на COVID-19

“Маю сьогодні не дуже приємну новину: отримав позитивний тест на COVID-19. Перебуваю на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря”, — написав Малецький.

Крім того, з його слив, хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради.

“Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія (перша сесія Кременчуцької міської ради VIII скликання — ред.) відбулася відповідно до закону у заплановану дату. Звертаюся до усіх кременчужан з проханням: бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь правил особистої гігієни та безпеки”, — додав міський голова.

Нагадаємо, раніше стало відомо що новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий помер внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.