Новообраний мер Конотопа помер через COVID-19

"Пішов із життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам'ять і вічний спокій… Співчуття рідним і близьким. Витримки і єдності громаді Конотопа, яка обрала шлях змін та розвитку", - зазначив він.

Повідомлялося, що Луговий хворів на COVID-19.

Нагадаємо, що чинний мер Борисполя і лідер перегонів на цю посаду Анатолій Федорчук помер через COVID-19. У мерії факт смерті підтвердили. Йому було 60 років, на посаді міського голови працював з 2006 року.