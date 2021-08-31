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Актуальное
Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением невакцинированным от COVID-19 работникам горсовета

Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением невакцинированным от COVID-19 работникам горсовета

Киев  •  УНН

 • 19024 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил работникам городского совета увольнением, если они не вакцинируются против COVID-19 и дал им две недели, чтобы сделать прививку. Об этом он заявил во время во время оперативного совещания 31 августа, передает УНН.

Детали

В частности, на совещании речь шла о том, что в департаменте образования 47,4% вакцинированных, в департаменте соцполитики — 43,4%, в финансовом управлении — 42,8%

Цитата

“Все, что меньше 50% — это плохая статистика. Не премировать всех, что меньше 50. До следующей недели даем им исправиться. За это время можно легонько “уколоться”, — заявил Марцинкив.

В частности, мэр заявил, что не вакцинироваться могут только те, у кого есть противопоказания и это подтверждается справкой.

“Не нравится — заявление на стол и больше не работаете. Я так понимаю, что мы сокращение будем делать в исполкоме. Нет вопросов. 15 сентября — сессия, мы сократим. Вы работаете в исполнительном комитете. Нравится вам или нет, мы является примером для всех. Показатель должен быть 80%”, — сказал Марцинкив.

К слову, Марцинкив на своей странице в Facebook опубликовал пост в котором с заголовком “пора колоться”.

“Не хотите прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения. Это граждан мы можем мотивировать, призвать. А работники городского совета ДОЛЖНЫ быть вакцинированы. Даю две недели”, - говорится в посте.

Пост собрал немало комментариев.

“Господин мэр, я всегда была на вашей стороне, но в данном случае, я не поддерживаю вас, потому что вы нарушаете Конституцию Украины", - написала Светлана Ивасюк-Литвин.

"А как же СВОБОДА выбора”, - отметила Христина Олексиюк.

“Мэр — это хозяин города, но не людей. Публикации подобного характера еще больше раскалывают общества. Диктатура- не демократия”, - добавил Мирослав Бабий.

Дополнение

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в частных клиниках города уже начали вакцинировать от COVID-19 вакциной Pfizer. Затем Марцинкив опроверг свое заявление.

По состоянию на 28 августа в Ивано-Франковской области вакцинировали против коронавируса 210792 человека.

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