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Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням невакцинованим від COVID-19 працівникам міськради

Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням невакцинованим від COVID-19 працівникам міськради

Київ • УНН

 • 19041 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив працівникам міської ради звільненням, якщо вони не вакцинуються проти COVID-19 і дав їм два тижні, щоб зробити щеплення. Про це він заявив під час під час оперативної наради 31 серпня, передає УНН.

Деталі

Зокрема, на нараді йшлося про те, що у департаменті освіти 47,4% вакцинованих, у департаменті соцполітики — 43,4%, у фінансовому управлінні — 42,8%

Цитата

“Усе, що менше ніж 50% — це погана статистика. Не преміювати всіх, що менше 50. До наступного тижня даємо їм виправитися. За цей час можна легонько “вколотися”, — заявив Марцінків.

Зокрема, мер заявив, що не вакцинуватися можуть лише ті, у кого є протипоказання й це підтверджується довідкою.

“Не подобається — заяву на стіл і більше не працюєте. Я так розумію, що ми скорочення будемо робити у виконкомі. Нема питань. 15 вересня — сесія, ми скоротимо. Ви працюєте у виконавчому комітеті. Подобається вам чи ні, ми є прикладом для всіх. Показник має бути 80%”, — сказав Марцінків.

До слова, Марцінків на своїй сторінці у Facebook опублікував пост у якому із заголовком “пора колотися”.

“Не хочете вакцинуватися — заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради ПОВИННІ бути вакциновані. Даю два тижні”, — йдеться у пості.

Пост назбирав чимало коментарів.

“Пане мер, я завжди була на вашому боці, але в даному випадку, я не підтримую вас, бо ви порушуєте Конституцію України", - написала Світлана Івасюк-Литвин.

"А як же СВОБОДА вибору”, - зазначила Христина Олексіюк.

“Мер — це господар міста, але не людей. Публікації подібного характеру ще більше розколять суспільство. Диктатура- не демократія”, - додав Мирослав Бабій.

Доповнення

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у приватних клініках міста вже почали вакцинувати від COVID-19 вакциною Pfizer. Потім Марцінків спростував свою заяву.

Станом на 28 серпня в Івано-Франківській області вакцинували проти коронавірусу 210 792 людини.

Українські Національні Новини

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