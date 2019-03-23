Мэр Ивано-Франковска сообщил имя военного, погибшего в пятницу

Как отметил Руслан Марцинкив на своей странице в соцсети Facebook: 15 марта военный отпраздновал свое 19-летие.

По данным региональных СМИ, Артур Бурлака служил в 108-м батальоне 10-й бригады. Военный также был членом местной общественной организации “Молодежная просвита”.

Напоминаем, на Донбассе в пятницу, 22 марта, погиб украинский военнослужащий Николай Денисов. Об этом в соцсети Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.