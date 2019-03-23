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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мэр Ивано-Франковска сообщил имя военного, погибшего в пятницу

Киев • УНН

 • 12388 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал военного, погибшего в зоне операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания в пятницу, 22 марта, сообщает УНН.

Мэр Ивано-Франковска сообщил имя военного, погибшего в пятницу

Как отметил Руслан Марцинкив на своей странице в соцсети Facebook: 15 марта военный отпраздновал свое 19-летие.

По данным региональных СМИ, Артур Бурлака служил в 108-м батальоне 10-й бригады. Военный также был членом местной общественной организации “Молодежная просвита”.

Напоминаем, на Донбассе в пятницу, 22 марта, погиб украинский военнослужащий Николай Денисов. Об этом в соцсети Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

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