Мэр Ивано-Франковска сообщил имя военного, погибшего в пятницу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал военного, погибшего в зоне операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания в пятницу, 22 марта, сообщает УНН.
Как отметил Руслан Марцинкив на своей странице в соцсети Facebook: 15 марта военный отпраздновал свое 19-летие.
По данным региональных СМИ, Артур Бурлака служил в 108-м батальоне 10-й бригады. Военный также был членом местной общественной организации “Молодежная просвита”.
Напоминаем, на Донбассе в пятницу, 22 марта, погиб украинский военнослужащий Николай Денисов. Об этом в соцсети Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.