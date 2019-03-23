Мер Івано-Франківська повідомив ім'я військового, який загинув у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав ім’я військового, який загинув в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі під час виконання бойового завдання в п’ятницю, 22 березня, повідомляє УНН.
Як зазначив Руслан Марцінків на своїй сторінці в соцмережі Facebook: 15 березня військовий відсвяткував своє 19-річчя.
За даними регіональних ЗМІ, Артур Бурлака служив у 108-му батальйоні 10-ї бригади. Військовий також був членом місцевої громадської організації “Молодіжна просвіта”.
Нагадуємо, на Донбасі в п’ятницю, 22 березня, загинув український військовослужбовець Микола Денисов. Про це в соцмережі Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України.