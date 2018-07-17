Мэр Днепра прокомментировал ситуацию с водой в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Городской водоканал Днепра договорился о поставках хлора, передадут ХЛОРОПЕРЕЛИВНАЯ станции, принадлежащей областном совете. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.
"Днепр будет с водой, поэтому городской водоканал договорился о поставке хлора и в 22:00 передает его хлорпереливний станции, принадлежащей облсовете", - говорится в сообщении.
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Напомним, в КП Днепропетровского облсовета "Аульский водовод" предупредили, что сегодня, 17 июля, жители Днепра и еще ряда городов могут остаться без питьевой воды . Причина в том, что запасов жидкого хлора станет лишь до 9:00.