Мэр Днепра прокомментировал ситуацию с водой в городе

"Днепр будет с водой, поэтому городской водоканал договорился о поставке хлора и в 22:00 передает его хлорпереливний станции, принадлежащей облсовете", - говорится в сообщении.

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Напомним, в КП Днепропетровского облсовета "Аульский водовод" предупредили, что сегодня, 17 июля, жители Днепра и еще ряда городов могут остаться без питьевой воды . Причина в том, что запасов жидкого хлора станет лишь до 9:00.