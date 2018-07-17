Мер Дніпра прокоментував ситуацію з водою у місті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Міський водоканал Дніпра домовився про постачання хлору, який передадуть хлоропереливній станції, яка належить обласній раді. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
"Дніпро буде з водою, тому міський водоканал домовився про поставку хлору й о 22:00 передає його хлорперелівній станції, що належить облраді", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у КП Дніпропетровської облради "Аульський водовід" попередили, що сьогодні, 17 липня, жителі Дніпра та ще низки міст можуть залишитись без питної води. Причина у тому, що запасів рідкого хлору стане лише до 9:00.