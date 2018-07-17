Мер Дніпра прокоментував ситуацію з водою у місті

"Дніпро буде з водою, тому міський водоканал домовився про поставку хлору й о 22:00 передає його хлорперелівній станції, що належить облраді", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у КП Дніпропетровської облради "Аульський водовід" попередили, що сьогодні, 17 липня, жителі Дніпра та ще низки міст можуть залишитись без питної води. Причина у тому, що запасів рідкого хлору стане лише до 9:00.