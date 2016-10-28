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15 марта, 19:03 • 116183 просмотра

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Мэр А.Садовый заработал в прошлом году чуть более 100 тыс. грн, а в собственности его жены ряд предприятий

Мэр А.Садовый заработал в прошлом году чуть более 100 тыс. грн, а в собственности его жены ряд предприятий

Киев • УНН

 • 9252 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Городской председатель Львова Андрей Садовый подал электронную декларацию за 2015 год, где указано, что он получил за прошлый год 107,3 тыс. грн заработной платы. Соответствующая декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что получил за 2015 год 107 тыс. 322 грн зарплаты. А вот жена, Екатерина Кот-Садовая, по основному месту работы заработала 521 тыс. 574 грн и по совместительству - 230 тыс. 659 грн.

Он получил заем в банке в сумме 80 тыс. 546 грн, а жена - 114 тыс. 299 грн.

В прошлом году львовский председатель взял ссуду в банке в сумме 5546 грн, а также оплатил кредит 75 тыс. грн. В то же время его жена получила 1 млн грн беспроцентного займа и оплатила ранее взятый кредит за автомобиль 111 тыс. 873 грн, по другой кредит - 114 тыс. 299 грн. Также она имеет обязательства по договорам страхования на сумму 45 тыс. 560 грн.

Согласно декларации, жена Садового является владельцем ООО "Захид.нет", ОАО "РАДИОКОМПАНИЯ ЛЮКС", ЧП "ВИСМА-РАДИО-ТВ", ООО "Контакт-Информ", ГП "ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ЛЮКС", ООО "РАДИО" КОНТИНЕНТ", ООО "Королевский двор", ОАО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ЛЮКС".

В собственности жены есть жилой дом общей площадью 660,04 кв.м, земельный участок - 702 кв.м, автомобиль Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 выпуска.

В декларации А.Садового указано, что у жены была наличность в сумме 15 тыс. долл., А на счету в банке - 45 тыс. 234 грн. Она также получила в прошлом году пособие по уходу за ребенком 15 тыс. 950 грн.

В декларации мэра Львова также отмечается, что в прошлом году было оплачено 90 тыс. 28 грн за программу обучения в Лондоне.

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