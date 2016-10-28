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Мер А.Садовий заробив торік трохи більше 100 тис. грн, а у власності його дружини низка підприємств

Мер А.Садовий заробив торік трохи більше 100 тис. грн, а у власності його дружини низка підприємств

Київ • УНН

 • 9253 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міський голова Львова Андрій Садовий подав електронну декларацію за 2015 рік, де вказано, що він отримав за минулий рік 107,3 тис. грн заробітної плати. Відповідна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Мер Львова А.Садовий поінформував, що отримав за 2015 рік 107 тис. 322 грн зарплати. А ось дружина, Катерина Кіт-Садова, за основним місцем роботи заробила 521 тис. 574 грн й за сумісництвом – 230 тис. 659 грн.

Він отримав позику у банку у сумі 80 тис. 546 грн, а дружина – 114 тис. 299 грн.

Торік львівський голова взяв позику у банку у сумі 5546 грн, а також сплатив за кредит 75 тис. грн. Водночас його дружина отримала 1 млн грн безпроцентної позики і сплатила за раніше взятий кредит за автомобіль 111 тис. 873 грн, за інший кредит – 114 тис. 299 грн. Також вона має зобов’язання за договорами страхування на суму 45 тис. 560 грн.

Відповідно до декларації, дружина А.Садового є власником ТОВ "ЗАХІД.НЕТ", ПАТ "РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС", ПП "ВІСМА-РАДІО-ТБ", ТОВ "КОНТАКТ-ІНФОРМ", ДП "ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА КОМПАНІЯ "ЛЮКС", ТОВ "РАДІО "КОНТИНЕНТ", ТОВ "КОРОЛІВСЬКИЙ ДВІР", ПАТ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС".

У власності дружини є житловий будинок загальною площею 660,04 кв.м, земельну ділянку – 702 кв.м, автомобіль Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 року випуску.

У декларації А.Садового вказано, що у дружини була готівка у сумі 15 тис. дол., а на рахунку в банку – 45 тис. 234 грн. Вона також отримала торік допомогу по догляду за дитиною 15 тис. 950 грн.

У декларації мера Львова також зазначається, що минулого року було оплачено 90 тис. 28 грн за програму навчання у Лондоні.

Українські Національні Новини

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