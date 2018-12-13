Меньше молока и хлеба: на чем экономят украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Каждый украинец тратит на питание около 64 грн в сутки. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В ведомстве отмечают, что за год количество украинцев, живущих за чертой бедности, сократилось на 9,2%. Однако 33,9% наших соотечественников - около 14 млн человек - все еще получают в месяц меньше фактического прожиточного минимума.
Также сообщается, что за год украинцы сократили потребление ряда социальных продуктов питания. В частности, речь идет о картошке - на 3%, хлебе и молоке - на 1%.
Вместе с этим, жители страны стали больше есть рыбы и морепродуктов - на 8%, употреблять фруктов, ягод, орехов и винограда - на 3%, мяса и мясопродуктов - на 2%.
Напомним, как писал УНН, по словам эксперта Алексея Дорошенко, в целях экономии украинцы стали потреблять больше черного хлеба.
Уточним, что социальные продукты в Украине за текущий год значительно выросли в цене. И, по словам депутата Сергея Тригубенко, этому способствовало необдуманное решение правительства об отмене госрегулирования стоимости таких продуктов питания.