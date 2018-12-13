Менше молока і хліба: на чому економлять українці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кожен українець витрачає на харчування близько 64 грн на добу. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
У відомстві зазначають, що за рік кількість українців, що живуть за межею бідності, скоротилася на 9,2%. Однак 33,9% наших співвітчизників - близько 14 млн осіб - все ще отримують в місяць менше фактичного прожиткового мінімуму.
Також повідомляється, що за рік українці скоротили споживання низки соціальних продуктів харчування. Зокрема, йдеться про картоплю - на 3%, хліб і молоко - на 1%.
Разом з цим, жителі країни стали більше їсти риби і морепродуктів - на 8%, вживати фруктів, ягід, горіхів і винограду - на 3%, м'яса і м'ясопродуктів - на 2%.
Нагадаємо, як писав УНН, за словами експерта Олексія Дорошенка, з метою економії українці стали споживати більше чорного хліба.
Уточнимо, що соціальні продукти в Україні за поточний рік значно зросли в ціні. І, за словами депутата Сергія Тригубенка, цьому сприяло необдумане рішення уряду про скасування держрегулювання вартості таких продуктів харчування.