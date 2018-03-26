Менеджера Рыбалки снова оставили под стражей: дело готовятся передать в суд

Указанное лицо является топ-менеджером снековой компании депутата Сергея Рыбалки — S.Group, в частности, компании “Снэк Экспорт”, принадлежащей лично отцу политика — Виктору Рыбалке.

Пробачая подозревают в организации схемы сбыта снеков S. Group на территориях временно неподконтрольных Украине.

Защита просила освободить подозреваемого из-под стражи и избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор возражал, аргументируя тем, что подозрение Пробачаю является обоснованным и доказанным, а само дело уже готовится к передаче в суд, и, “находясь под домашним арестом, подозреваемый может уйти от ответственности, покинуть территорию Украины и не появляться на допросы или слушания по делу”.

В начале слушания сторона защиты в очередной раз заявила отвод прокурору, однако суд это ходатайство не удовлетворил.

Выслушав доводы сторон по существу заседания (изменение меры пресечения), суд постановил заявление стороны защиты оставить без удовлетворения, а решение Заречного районного суда г. Сумы от 31.01.2018 г. оставить в силе. Таким образом, Пробачай будет оставаться под стражей до 30 марта 2018 года.

Напомним, по делу организации торговли с ОРДЛО, проходят два топ-менеджера Рыбалки. Другой подозреваемый — Юрий Джабраилов тоже под стражей.

По словам прокурора, чтобы торговать на оккупированных территориях, люди Рыбалки подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в “Л/ДНР”.

Сам Рыбалка считает, что уголовное производство по факту торговли компаний S.Group с оккупированными территориями и РФ — это “давление на него как на оппозиционера”.

Однако политик пока так и не смог объяснить зафиксированные факты продажи товаров производства S.Group на территории оккупированных Донецка и Крыма.

Как сообщал УНН, журналисты обнаружили у Рыбалки снековый завод в Липецке (РФ). Связь политика с предприятием в РФ стала очевидна после анализа оффшорных компаний, на которых зарегистрированы бренды S.Grоup.

Между тем, подруга Рыбалки недавно стала обладательницей новенького Porsche Panamera стоимостью более 5 млн грн.