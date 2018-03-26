Менеджера Рибалки знову залишили під вартою: справу готуються передати в суд

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні в Зарічному районному суді м. Суми розглянули клопотання сторони захисту про зміну підозрюваному Денису Пробачаю міри запобіжного заходу, передає УНН.

Вказана особа є топ-менеджером снекової корпорації депутата Сергія Рибалки — S. Group, зокрема, компанії “Снек Експорт”, що належить особисто батькові політика — Віктору Рибалці.

Пробачая підозрюють в організації схеми збуту снеків S. Group на територіях тимчасово непідконтрольних Україні.

Захист просив звільнити підозрюваного з-під варти та обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заперечував, аргументуючи тим, що підозра Пробачаю є обґрунтованою і доведеною, а сама справа вже готується до передачі в суд, і, “перебуваючи під домашнім арештом, підозрюваний може втекти від відповідальності, покинути територію України й не з’являтись на допити чи слухання по справі”.

На початку слухання сторона захисту в черговий раз заявила відвід прокурору, проте суд цього клопотання не задовольнив.

Вислухавши доводи сторін по суті засідання (зміна запобіжного заходу), суд постановив заяву сторони захисту залишити без задоволення, а рішення Зарічного районного суду м. Суми від 31.01.2018 р. залишити в силі. Таким чином, Пробачай залишатиметься під вартою до 30 березня 2018 року.

Нагадаємо, по справі організації торгівлі з ОРДЛО, проходять два топ-менеджери Рибалки. Інший підозрюваний — Юрій Джабраїлов теж під вартою.

За словами прокурора, аби торгувати на окупованих територіях, люди Рибалки підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в “Л/ДНР”. 

Сам Рибалка вважає, що кримінальне провадження за фактом торгівлі компаній S.Group з окупованими територіями і РФ — це “тиск на нього як на опозиціонера”.

Однак політик досі так і не зміг пояснити зафіксовані факти продажу товарів виробництва S.Group на території окупованих Донецька і Криму. 

Як повідомляв УНН, журналісти виявили у Рибалки снековий завод в Липецьку (РФ). Зв’язок політика з підприємством в РФ став очевидний після аналізу офшорних компаній, на яких зареєстровані бренди S.Grоup. 

Тим часом, подруга Рибалки нещодавно стала власницею новенького Porsche Panamera, вартістю більше 5 млн грн. 

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