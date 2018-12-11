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Менеджер Ломаченко раскрыл планы боксера на следующий год

Киев • УНН

 • 9734 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Менеджер Эгис Климас чемпиона мира в легком весе по двум версиям Василия Ломаченко пообещал, что украинец станет чаще проводить бои в следующем году, сообщает УНН со ссылкой на "Boxingtalk".

Менеджер Ломаченко раскрыл планы боксера на следующий год

"Наша задача - доминировать в легком весе. Следующим боем Ломаченко будет или еще один объединительный поединок, или встреча с обязательным претендентом, которым сейчас является Энтони Кролла. Думаю, в следующем году украинец проведет минимум три поединка", - заявил Климас.

Кроме того, менеджер опроверг информацию о переходе Ломаченко в средний весовой дивизион.

Как сообщал УНН, Ломаченко опередил Усика в мировом боксерском рейтинге.

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