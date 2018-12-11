Менеджер Ломаченко раскрыл планы боксера на следующий год

"Наша задача - доминировать в легком весе. Следующим боем Ломаченко будет или еще один объединительный поединок, или встреча с обязательным претендентом, которым сейчас является Энтони Кролла. Думаю, в следующем году украинец проведет минимум три поединка", - заявил Климас.



Кроме того, менеджер опроверг информацию о переходе Ломаченко в средний весовой дивизион.



Как сообщал УНН, Ломаченко опередил Усика в мировом боксерском рейтинге.