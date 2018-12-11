Менеджер Ломаченка розкрив плани боксера на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Менеджер Егіс Клімас чемпіона світу у легкій вазі за двома версіями Василя Ломаченка пообіцяв, що українець стане частіше проводити бої в наступному році, повідомляє УНН з посиланням на "Boxingtalk".
"Наше завдання - домінувати в легкій вазі. Наступним боєм Ломаченка буде або ще один об'єднавчий поєдинок, або зустріч з обов'язковим претендентом, яким зараз є Ентоні Кролла. Думаю, наступного року українець проведе мінімум три поєдинки", - заявив Клімас.
Крім того, менеджер спростував інформацію стосовно переходу Ломаченка у середній ваговий дивізіон.
Як повідомляв УНН, Ломаченко випередив Усика у світовому боксерському рейтингу.