"Меня поставили перед фактом": Тарас Тополь не знал, что в претендентах в жюри нацотбора Евровидения

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"Ну, для меня в первую очередь стало неожиданностью, что меня включили в список. Команда Общественного держала связь с моей командой, и меня поставили перед фактом, что я в этом перечне персон, за которых голосуют", - отметил Тополя.

Детали

При этом музыкант признался, что когда уже определилась тройка жюри, "конечно, это было достаточно приятно" знать, какое количество людей поддерживает его и его группу.

"Но в конце концов, неожиданность, это, пожалуй, не то слово, которым можно охарактеризовать мои ощущения, больше, пожалуй, это чувство ответственности за это", - заметил Тополя.

В то же время, по его словам, "традиционный, есть такое не очень красивое слово,... на "...ач" заканчивается, по отношению к Евровидению, по отношению к отбору - это наш такой украинский вид спорта", поэтому хейта он не боится.

Напомним

В состав жюри национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2023", по результатам голосования в "Дія", войдут Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Евровидение-2023 состоится в британском Ливерпуле от имени Украины. Финал нацотбора запланирован на 17 декабря в Киеве.