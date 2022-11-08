"Мене поставили перед фактом": Тарас Тополя не знав, що у претендентах у журі нацвідбору Євробачення

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"Ну, для мене найперше стало несподіванкою, що мене долучили до списку. Команда Суспільного тримала зв'язок з моєю командою, і мене поставили перед фактом, що я в цьому переліку персон, за яких голосують", - зазначив Тополя.

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При цьому музикант зізнався, що коли вже визначилася трійка журі, "звичайно, це було досить приємно" знати, яка кількість людей підтримує його і його гурт.

"Але зрештою, несподіванка, це, мабуть, не те слово, яким можна охарактеризувати мої відчуття, більше, мабуть, це відчуття відповідальності за це", - зауважив Тополя.

Водночас, з його слів, "традиційний, є таке не дуже красиве слово,... на "...ач" закінчується, стосовно Євробачення, стосовно відбору - це наш такий український вид спорту", тож хейту він не боїться.

Нагадаємо

До складу журі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023", за результатами голосування у "Дії", увійдуть Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі від імені України. Фінал нацвідбору заплановано на 17 грудня у Києві.