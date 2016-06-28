Мемориал в честь погибших воинов АТО открыли в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня в Ужгороде на площади имени погибшего в прошлом году разведчика Виталия Постолаки открыли мемориал погибшим участникам АТО, передает корреспондент УНН.
На гранитной плите высечены 18 фамилий погибших во время военных действий на востоке Украины героев. Все они жители городов Ужгород и Чоп, а также Ужгородского района.
Как рассказал УНН инициатор проекта военный комиссар Ужгородского ОМВК Николай Журавлев, над установлением мемориала в течение двух недель работали сами военные. Проект же совместно разрабатывали два архитектора и военнослужащие. Среди многих вариантов был выбран ансамбль из трех гранитных плит с указанными званиями и фамилиями погибших воинов, на обороте же изображены Богоматерь, Иисус Христос и фрагменты боевых действий.
Н.Журавлев отметил, что процесс создания был достаточно тяжелым, средства на мемориал военные собирали самостоятельно, устанавливали также самостоятельно.
"Незадолго до открытия мемориала кто-то облил краской флаг Украины на площади. Поэтому, чтобы избежать подобных эксцессов, на месте установки памятника пришлось дежурить сторожу", - сообщил ужгородский военком.
Присутствующие на открытии мемориала военные выразили надежду, что площадь имени Виталия Постолаки станет местом проведения памятных мероприятий, посвященных памяти погибших на востоке Украины земляков. На днях на уже обустроенной территории проведут озеленение, что окончательно завершит благоустройство местности, где еще зимой был установлен крест и флагшток.