Меморіал на честь загиблих воїнів АТО відкрили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні в Ужгороді на площі імені загиблого торік розвідника Віталія Постолакі відкрили меморіал загиблим учасникам АТО, передає кореспондент УНН.
На гранітній плиті викарбувані 18 прізвищ загиблих під час військових дій на сході України героїв. Усі вони мешканці міст Ужгород та Чоп, а також Ужгородського району.
Як розповів УНН ініціатор проекту військовий комісар Ужгородського ОМВК Микола Журавльов, над встановленням меморіалу протягом двох тижнів працювали самі військові. Проект же спільно розробляли два архітектори та військовослужбовці. Серед багатьох варіантів було обрано ансамбль з трьох гранітних плит із вказаними званнями та прізвищами загиблих воїнів, на звороті ж зображені Божа Матір, Ісус Христос та фрагменти бойових дій.
М.Журавльов зазначив, що процес створення був досить важким, кошти на меморіал військові збирали самостійно, встановлювали також самостійно.
“Незадовго до відкриття меморіалу хтось облив фарбою прапор України на площі. Тому, аби уникнути подібних ексцесів, на місці встановлення памʼятника довелося чергувати сторожу”, — повідомив ужгородський воєнком.
Присутні на відкритті меморіалу військові висловили сподівання, що площа імені Віталія Постолакі стане місцем проведення памʼятних заходів із вшанування памʼяті загиблих на сході України земляків. Днями на вже облаштованій території проведуть озеленення, що остаточно завершить впорядкування місцевості, де ще взимку було встановлено хрест та флагшток.