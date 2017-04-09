Мемориал в честь погибших нацгвардейцев открыли в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 9 апреля. УНН. Волонтеры, друзья и родственники бойцов Национальной гвардии Украины встретили героев, прибывших из зоны проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Николаевской ОГА.
С возвращением на родную николаевскую землю военнослужащих поздравили представители руководства области и города.
Присутствующие поблагодарили бойцов за то, что они делают для того, чтобы на этой земле царили мир и покой.
“Сегодня, когда весь православный мир празднует Вербное воскресенье, я искренне желаю, чтобы Бог всегда был с вами! Чтобы он оберегал вас и ваши семьи. Желаю, чтобы вы всегда возвращались со службы живыми и невредимыми”, — обратился к собравшимся первый заместитель председателя облгосадминистрации Вячеслав Бонь.
Во время торжественного митинга состоялось открытие мемориала в память о героизме военнослужащих Нацгвардии, погибших в зоне проведения боевых действий на Востоке страны.
Напомним, 7 апреля у закладного камня памятника воинам АТО состоялась акция “Марафон памяти”.