Меморіал на честь загиблих нацгвардійців відкрили в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 9 квітня. УНН. Волонтери, друзі та родичі бійців Національної гвардії України зустріли героїв, що прибули із зони проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської ОДА.
З поверненням на рідну миколаївську землю військовослужбовців привітали представники керівництва області та міста.
Присутні подякували бійцям за те, що вони роблять для того, щоб на цій землі панували мир і спокій.
“Сьогодні, коли весь православний світ святкує Вербну неділю, я щиро бажаю, щоб Бог завжди був з вами! Щоб він оберігав вас і ваші родини. Бажаю, щоб ви завжди повертались зі служби живими і неушкодженими”, — звернувся до присутніх перший заступник голови облдержадміністрації В’ячеслав Бонь.
Під час урочистого мітингу відбулось відкриття меморіалу в пам’ять про героїзм військовослужбовців Нацгвардії, які загинули у зоні проведення бойових дій на Сході країни.
Нагадаємо, 7 квітня біля закладного каменю пам’ятника воїнам АТО відбулася акція “Марафон пам’яті”.