Меморіал на честь загиблих нацгвардійців відкрили в Миколаєві

З поверненням на рідну миколаївську землю військовослужбовців привітали представники керівництва області та міста.

Присутні подякували бійцям за те, що вони роблять для того, щоб на цій землі панували мир і спокій.

“Сьогодні, коли весь православний світ святкує Вербну неділю, я щиро бажаю, щоб Бог завжди був з вами! Щоб він оберігав вас і ваші родини. Бажаю, щоб ви завжди повертались зі служби живими і неушкодженими”, — звернувся до присутніх перший заступник голови облдержадміністрації В’ячеслав Бонь.

Під час урочистого мітингу відбулось відкриття меморіалу в пам’ять про героїзм військовослужбовців Нацгвардії, які загинули у зоні проведення бойових дій на Сході країни.

Нагадаємо, 7 квітня біля закладного каменю пам’ятника воїнам АТО відбулася акція “Марафон пам’яті”.